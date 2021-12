Ancora allerta maltempo in Abruzzo e nel Pescarese per i venti di burrasca: il fiume Fino supera il livello di pre allarme

Nuova allerta meteo da parte del centro funzionale d'Abruzzo per la giornata di domenica 12 dicembre, legata al forte vento di burrasca. Il bollettino del dipartimento della protezione civile nazionale infatti indica per la giornata di domani 12 dicembre e per le successive 18/24 ore il persistere dei venti di burrasca e burrasca forte nordorientali su Abruzzo e Molise soprattutto sui settori costieri, che daranno luogo di conseguenza a intense mareggiate.

Sul fronte delle precipitazioni le previsioni di 3bmeteo.org indicano per le prime ore della giornata ancora possibili temporali e rovesci con un graduale miglioramento che partirà dal pomeriggio fino alla serata, ed un inizio di settimana con relativa stabilità lungo le zone costiere, mentre in montagna la neve continuerà a cadere attorno ai 600/700 metri. Temperature ancora rigide anche se verso un graduale aumento nella giornata di domenica e soprattutto per lunedì 13 dicembre. Intanto sempre il centro funzionale ha segnalato il superamento del livello di pre allarme del fiume Fino ed un graduale aumento fino al livello d'allarme a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore.