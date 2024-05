Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo: le previsioni per la giornata di martedì

Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo per la giornata di domani (martedì 28 maggio). Secondo i meteorologi di 3bmeteo, nella giornata di domani, sulla regione ci sarà una circolazione depressionaria che determinerà molte nubi sin dal mattino, con tendenza al peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico, sui litorali ci saranno cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle subappenninche, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio; sui massicci centrali, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con neve debole dal pomeriggio, in trasformazione a piogge dalla sera; sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mare quasi calmo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, a Chieti, domani, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge e schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3.188m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.