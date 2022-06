Torna il caldo africano anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Tornerà anche in Abruzzo e nel Pescarese il caldo africano. Lo ha fatto sapere Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo con le previsioni per la settimana appena iniziata:

“Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà progressivamente l’Italia portando tanto sole e caldo via via più intenso ed afoso non mancheranno però anche locali quanto improvvisi temporali di calore tra le ore pomeridiane e serali, lunedì al Nord, da martedì soprattutto sull’Appennino, specie centrale, nonché occasionalmente sulle aree interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria. Come detto il caldo si farà sentire, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico dove si potranno raggiungere o superare punte di 32-33°C; qualche grado in meno lungo il versante adriatico complice una residua ventilazione settentrionale. Oltre al caldo si farà sentire anche l’afa, specie in Pianura Padana e in generale lungo i settori costieri e nelle grandi aree urbane, qui soprattutto nelle ore serali”.

Dal 17 giugno l'apice dell'ondata di calore con temperature nelle zone interne che potranno arrivare anche fino a 38/40 gradi nelle zone interne del versante tirrenico. Meno caldo ma afa anche lungo le coste adriatiche e nel resto del Paese.

“Nella settimana successiva invece il caldo africano potrebbe venire spazzato o quantomeno smorzato da rovesci e temporali anche violenti, in particolare al Centronord. Primi intensi temporali tuttavia potrebbero interessare già parte del Nord entro la fine di domenica. Si tratta ad ogni modo di una tendenza e certamente non di una previsione definitiva, che andrà ulteriormente analizzata e confermata” conclude Ferrara.