Ore contate per il caldo anomalo anche in Abruzzo: in arrivo freddo e precipitazioni, le previsioni

Il caldo anomalo che ha regalato un'anticipo di primavera anche in Abruzzo ha le ore contate. In base alle previsioni di 3bmeteo.org, infatti, a partire da oggi mercoledì 14 marzo e nei prossimi giorni ci sarà un cambiamento repentino nelle condizioni meteo anche nella nostra regione e su gran parte del nostro Paese per l'arrivo simultaneo di una perturbazione atlantica e di correnti fredde che, specie sulle regioni adriatiche, arriveranno direttamente dal nord Europa.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, se in queste ore il forte vento di garbino è ancora protagonista con raffiche anche fino a 80/ 100km/h e temperature anche oltre i 20 gradi, l'arrivo del maltempo che si sposteraà dalle regioni settentrionali verso il centrosud comporterà un abbassamento delle temperature fino a 10 gradi, e la possibile formazione di forti temporali con isolate grandinate a causa della differenza di temperatura dei due fronti climatici. Per domani mercoledì 15 marzo sono previsti temporali e precipitazioni diffuse sulla costa e nell'entroterra, con possibili nevicate oltre i 700 800 metri. Il maltempo, però, transiterà molto rapidamente e dunque già da giovedì 16 marzo dovrebbe tornare a splendere il sole per tutto il fine settimana, anche se le temperature rimarranno sostanzialmente in media per il periodo ed anzi anche di qualche grado inferiore soprattutto nelle ore notturne.