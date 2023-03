L'Urologia dell'ospedale Santo Spirito al congresso internazionale Siu-Live con un intervento di fotovaporizzazione

Anche l’Urologia dell'ospedale di Pescara, diretta da Roberto Renzetti, parteciperà al settimo congresso internazionale Siu-Live.

E lo farà presentando un intervento di fotovaporizzazione della ghiandola prostatica.

A organizzare l'evento, in programma giovedì 23 e venerdì 24 marzo, è la Società italiana di urologia (Siu) nel corso del quale verranno effettuati Interventi chirurgici dal vivo dai più importanti centri urologici internazionali.

Nel programma verranno trattate tutte le tecniche chirurgiche urologiche più innovative tramite un confronto diretto tra i più grandi esperti a livello internazionale. «La nostra Uoc», afferma Renzetti, «utilizza da diversi anni il green laser per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna e si pone tra i centri con maggior esperienza su questa specifica tecnica, vantando più di 500 procedure eseguite».

L’Urologia dell’ospedale Santo Spirito effettua abitualmente interventi di chirurgia robotica e tecniche innovative mini invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna e per la calcolosi urinaria.