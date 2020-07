Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni

Chi usufruisce del trasporto pubblico a Pescara, oltre al classico biglietto, può richiedere l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici. Effettuando il pagamento della quota annua, si potranno utilizzare le linee messe a disposizione sul territorio comunale e non solo.

Tipi di abbonamento

Così come per i biglietti, anche gli abbonamenti si distinguono in tre tipologie: area Metropolitana, Suburbani ed Extraurbani.

Di seguito i principali abbonamenti annuali Area Unico:

Annuale Pensionati Over 65 con tessera;

Annuale Impersonale;

Annuale Studenti con tessera.

Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali per le linee Suburbane ed Extraurbane, c’è la possibilità di richiedere:

Abbonamento Annuale nominativo valido per 12 mesi solari consecutivi decorrenti da quello di inizio della validità e la sua scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno del dodicesimo mese.

Abbonamento Annuale per studenti valido sia nei giorni feriali che festivi dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo.

In entrambi i casi, la tessera dà diritto a una riduzione sull’abbonamento. È personale, ha validità annuale e ha un costo di €2,60. Può essere richiesta nelle agenzie di emissione Tua da tutti gli utenti senza distinzione in relazione alla condizione lavorativa, scolastica o legata all’età presentando modello di scaricabile a questo link insieme a una foto e un documento di riconoscimento.

Riduzioni e categorie esenti

Alcuni utenti hanno diritto a delle riduzioni sugli abbonamenti: studenti (solo per gli annuali), pensionati over 65 (solo annuali e area Unico), utenti che hanno l’indicatore sintetico di reddito familiare Isee, pari o inferiore a € 10.000,00 sono previsti abbonamenti mensili a tariffa agevolata.

Possono viaggiare gratuitamente sulle autolinee:

gli invalidi al 100% previa richiesta del tesserino di libera circolazione al comune di residenza;

gli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 74% con reddito imponibile Irpef non superiore a 15.500 euro/anno;

tutto il personale appartenente all’arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria se in servizio presso un comando situato nel territorio Abruzzese.

Tariffe abbonamento annuali ai mezzi pubblici

Per consultare le varie tariffe di abbonamento annuali ai mezzi pubblici di Pescara e in Abruzzo basta visitare questo link.

Rimborso abbonamento annuale

Nessun abbonamento ai mezzi pubblici è rimborsabile, ad eccezione di quello annuale. In tal caso si può richiedere non oltre 8 mesi dall’inizio della validità. L’Azienda valuta richieste di rimborso parziale nei seguenti casi:

variazioni di esercizio tali da rendere inutilizzabile il titolo di viaggio;

cambio di residenza;

variazione della sede di lavoro/studio;

cessazione dello stato di studente/lavoratore;

malattia grave e perdurante che impedisca l’utilizzo per almeno la metà della validità del titolo;

decesso del titolare.

La richiesta di rimborso va indirizzata a: Tua S.p.A. - Direzione Generale - Via San Luigi Orione, 4 - 65128 Pescara e deve contenere gli originali dei documenti di viaggio (tessera e abbonamento), nonché le coordinate bancarie (intestatario e iban) di un conto corrente o di una carta di debito abilitata. La richiesta può essere consegnata anche presso una delle nostre sedi locali.