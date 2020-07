Tasi, come e quando pagarla

Con l’ultima Finanziaria, la Tasi è stata accorpata all’Imu, quindi non è più possibile versarla singolarmente. La Tasi 2020, quindi, non esiste più, cancellata dalla legge di bilancio, ma non è sparita del tutto in quando coesiste con l’Imu; si parla, infatti, di nuova Imu 2020. Quest’ultima imposta ha lo scopo di semplificare il pagamento, garantendo comunque il medesimo gettito fiscale.

La Tasi accorpata nella nuova Imu, ricordiamo, si rivolge ai proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale.

Oltre alle abitazioni principali, sono esenti le unità immobiliari di cooperative, fabbricati destinati ad alloggi sociali, casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.

Come si paga e scadenze

In tal caso valgono le stesse regole degli anni precedenti. Per quanto riguarda il pagamento della Tasi, quindi della nuova Imu, bisogna utilizzare il modello F24 reperibile in banca o negli uffici postali, oppure può avvenire online o attraverso intermediari fiscali abilitati.

Il pagamento si suddivide in due fasi: acconto e saldo (seconda rata) Il primo va versato entro il 16 giugno, il secondo entro il 16 dicembre.

Quest’anno, causa emergenza Coronavirus, alcuni Comuni hanno deciso di prorogare la scadenza dell’acconto, come Spoltore, che l’ha spostata a settembre.

Per ulteriori informazioni, potete visitare la pagina ufficiale del Comune di Pescara, dedicata all'imposta unica comunale (Iuc).