Come richiedere il trasporto scolastico nel comune di Pescara

All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) è possibile presentare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno seguente. In questo modo, oltre che a usufruire del servizio, sarà possibile avere diritto all’agevolazione tariffaria, esclusiva per i residenti nel Comune di Pescara, che potrà essere totale o del 50%, tenendo conto della situazione Isee.

In genere il bando per il trasporto scolastico viene pubblicato sul portale del Comune a maggio e ha scadenza a luglio. Qui sono anche pubblicati i plessi raggiungibili.

Gli uffici dello staff che si occupa del trasporto scolastico sono aperti dal pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.

Contatti

Responsabile del Servizio: Enrica Di Paolo; posta elettronicaservizio.refezione@comune.pescara.it

Staff organizzativo e operativo Servizio Ristorazione e Trasporto scolastico

Di Stefano Silvia: Trasporto Scolastico / Refezione Scolastica: telefono 085-4283424

Basciano Laura: Refezione Scolastica: telefono 085-4283253

Latassa Rosaria: Gestione Anagrafiche Refezione Scolastica: telefono 085-4283645

Emergenza Coronavirus

Vista l’emergenza Coronavirus, non è stato pubblicato alcun bando sul sito del Comune, se non quello che riguarda il servizio di mensa scolastica 2020-2021. Tuttavia, per monitorare i dati riguardanti il trasporto scolastico e pianificare strategie efficaci per la riapertura delle scuole, è in arrivo una piattaforma online messa a disposizione degli istituti scolastici pescaresi.