Musei di Pescara: guida e indirizzi dei templi dell’arte

Raccontano il passato, il presente e il futuro, l’arte in ogni sua forma ed espressione. Sono i musei di Pescara, templi del sapere e della creatività. Ma dove si trovano?

In questa guida vi proponiamo gli indirizzi dei musei di Pescara e qualche informazione utile per programmare una visita.

Museo dell’Ottocento

Il museo dell’Ottocento è disposto su tre piani e si trova in via G. D’Annunzio 128. Sono 15 le sale della pinacoteca da ammirare che accompagneranno il visitatore tra opere ottocentesche in particolar modo napoletane. Tra le tante i capolavori di Antonio Mancini, Vincenzo Caprile e una sala dedicata interamente a Michele Cammarano. Presenti anche i lavori di Gustave Courbet, Théodore Rousseau, Narcisse Virgilio Díaz de la Peña e Charles-François Daubigny.

Imago Museum

L’Imago Museum è un museo di arte contemporanea che nasce grazie al nucleo di opere di Mario Schifano, appartenenti alla Fondazione PescaraAbruzzo, a cui si uniscono le 130 opere donate e appartenenti alla collezione di Alfredo Paglione, tra cui lavori di impressionisti nordici. Imago Museum si trova in corso Vittorio Emanuele II, 270.

Museo delle Genti d’Abruzzo

Un museo dedicato alla storia dell’uomo abruzzese, dalla sua nascita all’evoluzione, per ricordare il passato, le credenze e i costumi. Al suo interno opere di ogni genere, oggetti e manufatti ma anche una biblioteca con documenti di storia locale, transumanza e pastorizia, tradizioni, etnografia e protostoria, oltre l’archivio storico Giovanni Pansa, che contiene storici documenti importanti. Il museo si trova in via delle Caserme 22.

Museo Paparella Treccia – Villa Urania

Il museo, che si trova all’interno di una villa ottocentesca in via Regina Margherita 1, raccoglie capolavori di maiolica di Castelli, con decorazioni allegoriche e mitologiche.

Museo Cascella

Il museo Cascella, che si trova in viale Marconi 45, ospita opere di Basilio Cascella, capostipite di una grande famiglia di artisti, dei suoi figli e di vari lavori sperimentali, tra cui mobili d’epoca, ceramiche, pietre litografiche e molto altro.

Archivio di Stato Pescara

L’archivio di Stato di Pescara, che si trova in via De Titta all’interno dell’Aurum, custodisce un patrimonio documentario amministrativo. Vanta anche un laboratorio fotografico.

Mediamuseum Pescara

Il Mediamuseum, nato nel 1995, è dedicato alle arti dello spettacolo, organizza laboratori e incontri culturali e ospita la mediateca regionale. Si trova in piazza Emilio Alessandrini 34.

Casa natale di Gabriele D’Annunzio

La casa natale di Gabriele D’Annunzio si trova in corso Manthoné 116. Il museo si trova al primo piano dell’edificio. È possibile visitare le stanze dove il Vate ha trascorso la sua infanzia, ammirando eleganti decorazioni parietali e arredi d’epoca.

Museo d’arte moderna Vittoria Colonna

Un museo che ospita opere d’arte moderne e che si trova in via Gramsci 1.

Museo del Mare

Il museo del mare – Lungofiume Paolucci – conserva esemplari di tartarughe marine e scheletri di cetacei. Al momento è chiuso.