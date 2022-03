Patente internazionale: come ottenerla e quanto costa a Pescara

Chi ama viaggiare, ama anche essere indipendente e provare nuove emozioni in un paese che non sia il proprio. Per muoversi bene in alcune località, è importante farlo in auto ma la nostra patente di guida italiana è valida anche all’estero? Negli stati dell’Unione Europea sì, ma negli extracomunitari no, ecco perché bisogna richiedere il permesso internazionale di guida, meglio noto come patente internazionale.

Ottenerla non è poi così difficile. Vi spieghiamo come fare, dove andare, quali documenti portare e quanto costa conseguire la patente internazionale a Pescara.

Due tipi di patente internazionale

Innanzitutto è importante sapere che esistono due tipologie di patente internazionale:

modello "Convenzione di Ginevra 1949", che vale 1 anno

modello "Convenzione di Vienna 1968", che vale 3 anni

Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due. Per sapere quali sono, bisogna consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. In entrambi i casi la validità del documento è legato a quello della patente italiana. In Italia è possibile conseguire la patente internazionale convenzione di Ginevra e di Vienna, indistintamente.

Documenti e costo della patente internazionale

Per richiedere la patente internazionale, bisogna portare con sé una serie di documenti e attestazioni di pagamento. Ecco quali sono:

domanda su modello TT746 (da compilare la sezione “altre richieste”) disponibile allo sportello dell'ufficio e online sul Portale dell'automobilista

attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 - (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 - (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

marca da bollo da € 16,00

2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata

fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità

Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità. In tutto l’Abruzzo le tariffe sono quelle elencate, mentre in alcune altre regioni e province - Sicilia, Valle d’Aosta e nelle province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - possono subire delle variazioni.

Patente internazionale a Pescara: dove richiederla?

Chi ha bisogno del permesso internazionale di guida per viaggiare e spostarsi autonomamente all’estero, può innanzitutto richiedere la patente agli uffici della motorizzazione civile - via Francia, 3, Villa Raspa, Spoltore, tel. 085 4177211.

Si può avviare la pratica anche negli uffici Aci territoriali e nelle scuole guida di Pescara.