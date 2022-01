Raccolta oli esausti a Pescara: dove si trovano le stazioni per il conferimento

Gli oli esausti vegetali sono quelli prodotti normalmente in cucina, solitamente dopo aver fritto dei cibi. Una volta utilizzati, quindi esausti, vanno conferiti in appositi bidoni per garantire un corretto smaltimento del fluido.

Gli oli esausti vegetali devono essere conferiti, infatti, in apposite stazioni di raccolta e non gettati nel lavello, perché altamente inquinanti.

Si consiglia, dunque, di versare l’olio esausto all’interno di taniche o bottiglie di plastica, per poi riversarlo nelle stazioni posizionate in moltissime aree di Pescara.

Di seguito vi riportiamo l’elenco dove è possibile smaltire l’olio esausto in città.

Pescara zona Nord

Via C.A. Dalla Chiesa

2 Via Acquacorrente

3 Via Filippo Corridoni

4 Via Gioberti angolo v.le G. Bovio

5 Via Raffaello Sanzio tra il palazzo della Regione Abruzzo e la scuola media Rossetti

6 Via E. Di Simone civico 7 (parcheggio)

7 Via Mario Mantini vicino civico 20-21

8 V.le Kennedy civico 34

9 V.le R. Margherita civico 71

10 Via Raffaello di fronte al civico 31

Pescara centro

11 Via Gramsci pressi angolo via Galilei

12 Via Paolucci pressi Inps

13 Via Venezia incrocio via Bologna

14 P.zza Duca D’Aosta altezza civico 28 (prima del ponte Risorgimento)

15 Via S. Pellico di fronte ingresso supermercato Tigre

Zona Colli

16 Strada Pandolfi pressi parrocchia

17 Via Di Sotto parcheggio ex circoscrizione

18 Via del Santuario

19 Via Monte Faito

20 Via Monte Bove

21 Via Santina Campana altezza civico 12

22 Via Monte Siella altezza civico 18 (vicino scuola)

23 Via Caduti di Nassirya altezza civico 4

24 Via di Sotto altezza civico 201

Zona Sud Portanuova

25 Via Tiburtina Valeria pressi ingresso parcheggio Tigotà

26 Piazza Salvo D'Acquisto

27 Viale Luisa D'Annunzio

28 Via Tirino parcheggio LIDL angolo via Colle Renazzo

29 Via Aldo Moro

30 Via Caduti per Servizio

31 Via Rio Sparto altezza civico 88

(vicino centro polivalente Mons. Britti)

32 Via Thaon de Revel altezza civico 21

33 Via Virgilio altezza civico 23 (angolo p.zza Ovidio)

34 P.zza Alessandrini angolo via V. Colonna (dietro ex tribunale)

35 Via Tronto in corrispondenza dell'uscita Via Sacco

San Silvestro

36 Piazza Alcyone

37 Via L. Polacchi

38 Str. Prov. Pe-S. Silvestro vicino Poste

39 Via Fiora Ricicleria

Ricordiamo, invece, che l’olio esausto minerale, che è quello prodotto per macchine e moto, va raccolto e conferito alla Ricicleria di via Fiora; l’accesso è consentito solo previa prenotazione.