Gli studenti del Liceo Galilei accedono alla finale nazionale per il "Green Game Digital" riguardante il riciclo

Grande soddisfazione per gli studenti del liceo Galilei di Pescara, che hanno conquistato il pass per le finale del campionato nazionale sul riciclo "Green Game Digital", organizzato da Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che ha interessato le scuole secondarie italiane per educare i ragazzi a una buona pratica per la raccolta differenziata e il riutilizzo degli oggetti e dei rifiuti, che diventano quindi una risorsa nell'ambito dell'economia circolare ed ambientale.

Oltre 20 mila i partecipanti, e le classi del Galilei che si giocheranno la vittoria sono la prima A, la seconda Bsa e la prima H.

Grande soddisfazione la docente Nerone, coordinatore del progetto che al di là del risultato, è stata molto

felice di regalare un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un

momento difficile come questo. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram