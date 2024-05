Spiagge e Fondali Puliti 2024: si fa pulizia dei rifiuti con Legambiente

Nel secondo weekend di maggio torna la storica campagna di Legambiente “Pinzaci tu” per il monitoraggio e la pulizia dei rifiuti abbandonati sulle spiagge.

A due anni dall’entrata in vigore della direttiva europea Sup non si nota ancora un’inversione di tendenza sul ritrovamento dei rifiuti in plastica monouso.

Dal 10 al 12 maggio volontari e volontarie invaderanno le nostre spiagge equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare in tutta Italia alle decine di iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024, la storica campagna organizzata da Legambiente e dai suoi circoli che da 34 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili.

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan scelto per l’edizione 2024, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle spiagge, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le stories di Instagram, oltre al tag al profilo Legambiente e l’hashtag #SpiaggeFondaliPuliti. Anche quest’anno a supportare le iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024 ci saranno Sammontana (in qualità di partner principale) e Biotherm (in qualità di partner).

Obiettivo della tre giorni è anche quello di sensibilizzare le persone sul problema del marine litter e sul corretto smaltimento dei rifiuti. A restituire un quadro della situazione è la nuova indagine Beach Litter di Legambiente con un’analisi sui rifiuti spiaggiati raccolti e catalogati dall’associazione ambientalista e l’utilizzo per la prima volta del Clean Coast Index (Cci), uno indicatore utile per determinare il “grado di pulizia” delle spiagge in modo immediato e oggettivo, basato sulla densità dei rifiuti presenti nelle aree campione monitorate e utilizzato a livello internazionale. Osservate speciali 33 spiagge, tra cui Pescara, della Penisola per un totale di 179.000 m2 monitorati. Qui sono stati raccolti e catalogati 23.259 rifiuti con una media di 705 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia lineare. Il 40,2% di questi è rappresentato da 5 tipologie di oggetti (mozziconi, pezzi di plastica, tappi e coperchi in plastica, materiali da costruzione e demolizione e stoviglie usa e getta in plastica). Preoccupa il dato specifico sui prodotti in plastica monouso banditi dalla direttiva europea Single Use Plastics (SUP), in vigore in Italia dal 14 gennaio 2022, e che insieme alle reti e attrezzi da pesca e acquacoltura, rappresentano ancora il 56,3% del totale dei rifiuti monitorati nel 2024, con un andamento dal 2014 ad oggi che non sembra mostrare segni di riduzione importanti, rappresentando mediamente circa il 50% dei rifiuti ritrovati, secondo i dati raccolti dai nostri volontari. Un tema per Legambiente da attenzionare nei prossimi anni intervenendo sia in termini di informazione e sensibilizzazione che di politiche da mettere a sistema per evitare che questa tendenza continui ad aumentare nel giro di pochi anni.

Novità 2024, Clean Coast Index (Cci): Delle 33 spiagge monitorate, il 6,6% è risultata avere un CCI corrispondente a un giudizio “spiaggia sporca” o “molto sporca”. Un dato positivo rispetto al passato, segno che le campagne di sensibilizzazione avviate in questi anni stanno dando i primi risultati. Alla diminuzione percentuale delle spiagge classificate come “sporche” o “molto sporche”, è corrisposto un aumento significativo nel 2024, rispetto alla media di periodo, per le spiagge giudicate come “molto pulite” o “abbastanza pulite”; in linea con i valori medi attesi le spiagge giudicate come “pulite”.

“Le attività che caratterizzano la campagna Spiagge e Fondali Puliti offrono a tutti un esempio concreto su come anche i piccoli gesti possano generare un messaggio potente - dichiara Donatella Pavone direttrice di Legambiente Abruzzo. È sulle abitudini dei frequentatori degli spazi naturali, come anche le spiagge, che vanno comunque gestite in maniera sostenibile, e gli argini di fiumi e laghi, che bisogna continuare a intervenire attraverso attività di informazione e sensibilizzazione e con l’implementazione di servizi di raccolta efficaci per questi contesti più delicati e complicati da raggiungere.”

Gli appuntamenti di Spiagge e Fondali Puliti in Abruzzo

Tanti gli appuntamenti nella nostra regione, a partire da questo week end, con attività dedicate alle scuole, al volontariato aziendale, al sociale e alla cittadinanza.

Venerdì 10 maggio 2024

9.30 - Ortona, Spiaggia Lido Saraceni Iniziativa di apertura e presentazione delle successive attività della campagna.

Sabato 11 maggio 2024

9.00 - Pennadomo, partenza da Piazza dell’Unione.

Disponibile navetta con posti limitati in partenza alle 08.30 da Colledimezzo e tappa a Bomba alle ore 08.45. Prevista la pulizia della spiaggia del lago di Bomba sul versante di Pennadomo.

9.30 - Vasto, ingresso della Riserva Marina di Vasto. Giornata realizzata in collaborazione con la Casa Circondariale di Vasto.

10.00 - Pescara, Spiaggia libera adiacente Largo Mediterraneo (Nave di Cascella)

Domenica 12 maggio 2024

10.00 - Silvi, Fosso del Concio. Evento commemorativo a 40 anni di distanza dallo spiaggiamento di un capodoglio sulla spiaggia di Silvi, per un momento collettivo di approfondimento e riflessione sul tema dell’inquinamento marino da plastica.

Venerdì 17 maggio 2024

10.00 - Fossacesia, Ex Stazione Ferroviaria di Fossacesia Marina sulla Via Verde. Spiagge e Fondali Puliti con Art, Bike & Run per l’apertura della tre giorni di manifestazioni e attività per tutta la famiglia: pulizia della spiaggia e educazione ambientale, per un evento che racconta lo sviluppo sostenibile e inclusivo della Costa dei Trabocchi.

Sabato 18 maggio 2024

10.00 - Sant’Egidio alla Vibrata, ritrovo c/o la sede della Pro Loco di Sant’Egidio alla Vibrata

Domenica 16 giugno 2024