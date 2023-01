Silvi fra le 68 città italiane "Plastik free": è l'unico comune abruzzese assieme a Chieti nella classifica nazionale

Importante riconoscimento per il Comune di Silvi che è stato ufficialmente inserito, al 68esimo posto, fra le 80 città italiane "Plastik free". Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale che parla di un altro importante riconoscimento per la qualità ambientale della città. L'unico altro comune abruzzese presente è Chieti.

Il sistema di valutazione adottato dal comitato degli esperti nella selezione, basato su una scheda analitica di 22 punti, è composto sostanzialmente da quattro parti: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha valutato positivamente i criteri di valutazione adottati ed ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa e alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Bologna l’11 marzo 2023. L'assessore Alessandro Valleriani:

“L'impegno nel campo della tutela ambientale era ed è una delle promesse che la nostra amministrazione ha fatto ai cittadini che sta mantenendo in maniera determinata. Le numerose attestazioni e i riconoscimenti ufficiali nazionali ottenuti nel corso della consiliatura ne sono la concreta dimostrazione.

Il settore ambiente ha lavorato in perfetta sinergia con l’organo politico e la polizia ambientale. A loro si sono aggiunti l’ottimo lavoro della ditta appaltatrice della raccolta Rsu e la collaborazione fattiva della stragrande maggioranza dei cittadini. La nostra azione, in questi anni di governo della città, si è sviluppata in un magnifico crescendo arrivando ad interessare praticamente tutti i diversi aspetti che contribuiscono a fare della nostra una città tra le più virtuose d’Italia. Questo evento, che si concluderà a Bologna l’11 marzo con la consegna dell’attestato di città Plastik Free è anche l’occasione per riflettere sul fatto che oggi l’inquinamento da plastica è uno dei problemi più preoccupanti della che va preso in considerazione e affrontato senza esitazione, ripensando i nostri stili di vita e limitando al massimo l’uso dei materiali plastici”.

Il sindaco Andrea Scordella ha evidenziato come nella classifica vi siano grandi e importanti città come Firenze, Bologna, Genova, Udine, Sanremo, Pavia e alcune tra le più note località balneari d’Italia:

"È un motivo di orgoglio e di gratificazione per l’impegno profuso nella salvaguardia dell’ambiente. Peraltro siamo convinti che se non salvaguardassimo e valorizzassimo il territorio con azioni mirate a favorire la sostenibilità ambientale, l’immagine turistica della nostra città negli anni a venire non avrebbe alcuna efficacia promozionale”.