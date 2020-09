Anche a Rosciano l'iniziativa "Puliamo il mondo": famiglie e cittadini puliscono le sponde del fiume Pescara [FOTO]

Anche a Rosciano è tornato l'appuntamento con l'ambiente nell'ambito dell'iniziativa "Puliamo il mondo". L'appello lanciato dall'amministrazione comunale è stato recepito da tanti cittadini e famiglie che si sono ritrovate sulle sponde del fiume Pescara per rimuovere i rifiuti domenica 27 settembre. Il progetto è promosso da Legambiente. La zona da tempo è soggetta all'inquinamento ed abbandono di rifiuti di ogni genere, spiega Andrea Di Giovanni capogruppo consiliare con delega all'ambiente.

Sul posto i volontari hanno trovato di tutto: bidoni di ogni tipo, ferraglie varie, rifiuti elettronici, inerti di tutti i tipi, vecchi pneumatici, materassi e mobili.

Questo dimostra che il fiume Pescara, il più grande della nostra regione, non gode affatto di buona salute, perché se in una area così ristretta abbiamo trovato tutti questi rifiuti, non oso immaginare quanta altra roba si nasconde lungo tutto il percorso dello stesso. Raccogliere tutti questi rifiuti senza prendere provvedimenti vanificherebbe gli sforzi dei volontari, ed è per questo che l'area sarà sottoposta a videosorveglianza con l'ausilio delle fototrappole già in uso su diverse aree del nostro territorio.