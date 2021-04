Rapporto Cerved: Pescara è la provincia del Mezzogiorno più sostenibile

Pescara è la provincia più sostenibile del Mezzogiorno. Lo rivela il rapporto Italia Sostenibile elaborato da Cerved riguardante la sostenibilità nei territorio italiano. Al primo posto troviamo Bolzano grazie ai puntegi alti sul fronte della propensione all'investimento e all'innovazione, nella solidità finanziaria delle imprese, nelle dinamiche occupazionali, nella distribuzione della ricchezza, nell'assistenza alle famiglie, nella condizione degli anziani, nella tutela del territorio e nella gestione del rischio idrogeologico.

La nostra provincia a livello nazionale si piazza al 29esimo posto, grazie all'ottima performance in ambito ambientale (16esimo) e a livelli oltre la media nazionale nella sostenibilità sociale (47esimo), nonostante risultati non brillanti in termini di sostenibilità economica (65esimo). Al primo posto della sostenibilità economica troviamo Milano che si piazza anche al terzo posto per l'ambito sociale.

Lo studio tiene conto di diversi parametri riguardanti la sostenibilità nei vari ambiti sociali, economici e ambientali.