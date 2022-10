Oscar Green 2022: proclamati all'Aurum i vincitori abruzzesi [FOTO]

È un'agricoltura che strizza l’occhio alla fantasia, alla creatività e alla ricerca scientifica la protagonista dell’edizione abruzzese 2022 di Oscar Green, il concorso sull’innovazione promosso da Coldiretti Giovani Impresa che, nella selezione regionale, ha premiato 6 imprenditori per le idee e i progetti più innovativi. I risultati sono stati svelati oggi pomeriggio all’Aurum.

''Una cerimonia che ogni anno dimostra quanta creatività caratterizzi i nuovi imprenditori e quanta resilienza ci sia nel settore agricolo nonostante le difficoltà attuali – ha detto Giuseppe Scorrano, delegato di Coldiretti Giovani impresa Abruzzo – in un momento in cui le bollette sono alle stelle e il futuro è incerto, tanti imprenditori under 40 sfidano l’emergenza con impegno e creatività e dimostrano che si può guardare al futuro con ottimismo. Certo, sono necessari interventi e sostegni e, in tal senso, auspichiamo un intervento delle amministrazioni regionali e del governo per sostenere chi, nonostante tutto, ha voglia di crescere e migliorare”.

Quest’anno, al format consolidato della premiazione, si è aggiunta una novità e i giovani di Coldiretti hanno accolto un ospite speciale: Gino Bucci, anche conosciuto come "L’Abruzzese fuori sede", che ha raccontato il suo rapporto con l’agricoltura in una simpatica performance estemporanea sul binomio tradizione/innovazione.

L’Oscar per la categoria Coltiviamo Solidarietà è andato a Camillo Zulli, direttore della Cantina Di Orsogna, per un progetto in collaborazione con Babalù la fattoria dell’amicizia, centro diurno per l’emancipazione lavorativa dei ragazzi disabili. La categoria Fare Filiera è stata invece vinta dal progetto “Valorizzazione e caratterizzazione biofunzionale dei petali di Crocus sativus (zafferano) del territorio Aquilano e possibile uso nella terapia antinfiammatoria delle malattie croniche intestinali”. Kerry Roy, titolare di un'azienda agricola a Loreto aprutino, ha primeggiato nella categoria Sostenibilità. La categoria Campagna Amica è stata conquistata da un’area attrezzata all’aperto, esterna all’azienda, con gazebo e braci in cui i visitatori possono cuocere e consumare la carne acquistata in azienda, pensata e realizzata da Marco Di Mascio dell’agrozootecnica Di Mascio, di Loreto Aprutino.

Vincitore della categoria Impresa digitale è Nicola Crognale, di Lanciano, per i quadri di muschio, detti anche "Giardini Verticali". Infine Sara Del Monte ha ricevuto un riconoscimento per un progetto della Cantina Orsogna 1964 in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella: si tratta di una gamma di vini chiamata "Vola Volè Maiella National Park", vini biologici, vegani, certificati per la biodiversità e senza solfiti aggiunti, ma soprattutto fermentati con i lieviti autoctoni della Maiella dei frutti 'mbriachelli', chiamati così perché fermentando producono bevande a bassa gradazione alcolica.