Oltre 5550 bici e monopattini lungo via Pepe e sul tracciato ciclabile del "quadrilatero": i dati del monitoraggio Pesos

Nuovo censimento sull'uso delle piste ciclabili a Pescara nell'ambito del progetto Pesos. II monitoraggio è stato effettuato questa volta fra via Pepe e il "circuito" che si snoda lungo via conte di Ruvo, via d'Annunzio, ponte d'Annunzio, via caduta del Forte, corso Vittorio Emanuele II e ponte Risorgimento.

L'assessore Albore Mascia ha fatto sapere che sono 5.555 le biciclette e i monopattini transitati dalle 7 alle 21 nell'arco quindi di 14 ore nella giornata di censimento, effettuato su sei postazioni di rilevamento con volontari:

Disaggregando il dato complessivo il flusso delle bici risulta così ripartito: via Pepe lato mare: 759, via Pepe lato stadio: 778, via Conte di Ruvo 646, ponte D'Annunzio 869, via Caduta del Forte 348, ponte Risorgimento 2.155

Numeri importanti, evidenzia l'assessore, che dimostrano la vocazione ciclabile di Pescara:

"Incentivare la mobilità dolce significa non solo avere attenzione per i problemi dell'inquinamento a Pescara, ma anche ragionare in termini di una nuova economia, che guarda alla lotta agli sprechi energetici. Non sempre è facile intervenire su una struttura urbanistica assestata da decenni sui suoi parametri, noi ci stiamo provando in maniera intelligente e convincente: quello che oggi appare un sacrificio, domani potrà essere una risorsa".

Il sondaggio su ciclabili e contabici è ancora disponibile al link: www.cras-srl.it/pesos