Torna l'Urban Bike Tour: in bici dalla stazione centrale per girare la città

Torna l'Urban Bike Tour: la Fiab Pescarabici organizza, domenica 10 aprile a partire dalle ore 10, una pedalata in bicicletta che dalla stazione centrale si snoderà per buona parte del centro, girando la città a bordo delle due ruote. Per informazioni si può telefonare al 371/1906295 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@pescarabici.org.

Come si legge in una nota della stessa Fiab, "l’occasione della presentazione del Biciplan e la prospettiva della Nuova Pescara ci danno lo spunto per esplorare le possibili soluzioni ciclabili per la città e per il comprensorio. Gli Urban Bike Tour, propedeutici al nostro Tour dei Ponti tra le municipalità dell’area pescarese, saranno utili ad evidenziare, discutere insieme e proporre una mobilità ciclistica rispondente a criteri di sostenibilità imprescindibili e non più derogabili. La vivibilità della città e dell’intera area interurbana pescarese dipende molto dalle scelte politiche e tecniche circa la mobilità per cui, insieme alle associazioni ed agli ordini professionali disponibili, vogliamo contribuire al bene comune lavorando “su strada” e in condivisione; vogliamo puntare su una nuova mobilità tutelando l'ambiente, la salute, l'economia e la socialità del territorio".

A proposito del succitato Biciplan, nei giorni scorsi l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, in videocollegamento dalla sala giunta del municipio, ha ascoltato i pareri dei cittadini, mentre lo scorso dicembre all’Aurum si è tenuta la prima presentazione del progetto, e si è voluto iniziare condividendo il percorso con le aziende che lavorano con il trasporto in città. Il Biciplan permetterà di trasformare Pescara a costo zero e, nell'ambito di questo discorso, recentemente il Comune ha annunciato che verranno realizzate anche nuove piste ciclabili e, al contempo, si provvederà a sistemare il tratto di via Regina Margherita che è attualmente dissestato a causa della presenza delle radici degli alberi.