Torna operativo il contabici in viale Muzii [FOTO]

È stata ripristinata la piena funzionalità del contabici elettronico che si trova lungo la pista ciclabile di via Leopoldo Muzii. La notizia viene confermata a IlPescara.it dall'assessore comunale alla mobilità, Luigi Albore Mascia, che spiega che già da ieri (12 gennaio) il dispositivo era tornato in attività. Dal 1° gennaio 2023 questo rilevatore non era più operativo, tanto che continuava a segnare 0 ciclisti in transito sia per quanto riguardava il numero odierno dei veicoli sia relativamente al numero complessivo registrato da inizio anno.

Si trattava, evidentemente, di un problema al software, che necessitava di un aggiornamento e di una conseguente riparazione. Ora tutto è stato risolto: prova ne è il fatto che la fotografia che pubblichiamo a corredo di questo articolo mostra che in poco meno di due settimane sono già passati quasi 4.600 ciclisti, di cui ben 75 solo nella mattinata odierna.

All'inizio di questa settimana anche Mascia si era accorto che lo strumento (voluto dall'attuale giunta nell'ambito del progetto Pesos) mostrava un'anomalia nel suo funzionamento, e si era pertanto messo in contatto con l'azienda di Padova che provvede alla manutenzione dei dispositivi. Nel frattempo una squadra di tecnici si è recata sul posto per effettuare i primi rilievi. Adesso è arrivato il lieto fine.