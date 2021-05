Da sabato 15 maggio sarà nuovamente possibile far punzonare le biciclette nei locali all'interno della stazione di Porta Nuova a Pescara

Da sabato 15 maggio riprende il servizio di punzonatura delle bici nella ciclostazione di Porta Nuova a Pescara.

«L'emergenza sanitaria, con la collocazione di Pescara in zona rossa», ricorda l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, «ha imposto una sospensione del servizio, per evitare file e assembramenti all'interno o all'esterno della ciclostazione. Adesso possiamo ricominciare, grazie anche alla collaborazione volontaria di Fiab PescaraBici che ci sostiene in questa iniziativa e cura materialmente la punzonatura».

Il codice applicato alla bicicletta sarà annotato, insieme con i dati del proprietario del mezzo, in un registro tenuto nella ciclostazione e, in caso di furto e di successivo ritrovamento della bici sarà quindi molto semplice risalire al proprietario.

Per accedere al servizio di punzonatura i cittadini dovranno semplicemente portare oltre al mezzo, carta di identità e codice fiscale, meglio se in copia. Non c'è bisogno di prenotazione e l'operazione sarà effettuata tenendo conto dell'ordine d'arrivo. L'intera procedura sarà gestita nel totale rispetto della normativa anti-Covid.

Il servizio sarà attivo ogni primo e terzo sabato di ogni mese dalle 9 alle 12:30.