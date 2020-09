Rimosso il palo della segnaletica in mezzo alla nuova pista ciclabile di Porta Nuova. Lo fa sapere il sindaco di Pescara, Carlo Masci, in riferimento all'opera che è stata appena realizzata lungo via Misticoni. E non manca di fare una piccola nota polemica nei confronti dei "buontemponi".

Ecco le parole del primo cittadino: "Ho visto che qualche buontempone si è divertito a scattare una foto alla pista ciclabile di fronte alla stazione di Porta Nuova, a lavori in corso, con un palo della segnaletica verticale in mezzo alla pista, non ancora rimosso. Voglio tranquillizzare tutti, a cominciare da chi ha scattato la foto, che l'operaio che ha tracciato le linee e il direttore dei lavori non sono improvvisamente impazziti".

Masci, infatti, spiega che "c'era la previsione che il palo dovesse essere rimosso, come in effetti poi è successo. Ho consigliato ai due, per la prossima volta, di rimuoverlo prima, a prova di buontemponi".