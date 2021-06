Pronta la pista ciclabile di via Caduti per Servizio, Mascia: "Lavoro importante di cui essere orgogliosi"

Negli ultimi tempi via Caduti per Servizio è stata oggetto di un completo intervento di restyling, tra pavimentazione in marmo, asfalto, strisce pedonali, illuminazione e isole ecologiche

/ Via Caduti per Servizio

L'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, commenta con soddisfazione l'avvenuto completamento della pista ciclabile in via Caduti per Servizio. Queste le sue parole:

"Abbiamo sistemato l’asfalto lungo tutta la strada e definito i percorsi protetti: un lavoro importante di cui essere particolarmente orgogliosi".

Negli ultimi tempi via Caduti per Servizio è stata oggetto di un completo intervento di restyling, tra pavimentazione in marmo, asfalto, strisce pedonali, illuminazione e isole ecologiche. Una trasformazione totale degli spazi pubblici nella periferia ovest di Pescara.