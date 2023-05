La pista ciclabile sul Ponte delle Libertà viene utilizzata? Lo scoprirà un monitoraggio

Aperta e transitabile ormai da alcuni mesi, la pista ciclabile sul Ponte delle Libertà sarà sottoposta a monitoraggio nella giornata di giovedì 4 maggio. L'intervento si rende necessario perché l'opera in questione è inserita nel Progetto Pesos e quindi, come per le altre, è prevista una verifica delle modalità d'uso.

Nello specifico, la società Cras-srl, partner di progetto, provvederà al rilevamento del transito, sia in bici sia a bordo dei monopattini, da parte dell'utenza stradale, per verificare se la pista è già diventata di uso comune o se, al contrario, si preferisce/viene spontaneo andare ancora in strada. Al conteggio sarà affiancata la distribuzione di volantini che inviteranno pedoni e ciclisti, grazie ad un Qr-Code, a compilare un questionario sul gradimento del tracciato.

La stessa modalità di controllo riguarda anche le altre piste e corsie realizzate lungo il cosiddetto "quadrilatero urbano", cioè l'area compresa tra i ponti D'Annunzio e Risorgimento, fino a via Pepe.