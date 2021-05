Per il progetto Pesos al via un monitoraggio delle piste ciclabili per verificare i flussi di utenti

Al via giovedì 20 maggio un monitoraggio funzionale per verificare l'utilizzo delle piste ciclabili realizzate nell'ambito del progetto Pescara Sostenibile (Pesos). Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, aggiungendo che 16 persone saranno impegnate ungo via Pepe e sulle ciclabili del cosiddetto quadrilatero (via Conte di Ruvo, via d''Annunzio, ponte d''Annunzio, via Caduta del Forte, corso Vittorio Emanuele II, ponte Risorgimento).

Saranno conteggiati tutti i ciclisti in transito e verrà distribuito materiale informativo sul progetto con valutazione delle iniziative attuate in questi mesi. L'assessore ha aggiunto che questi dati permetteranno al Comune di avere dati certi sulla qualità del progetto al fine di calibrare sempre meglio le iniziative anche in funzione dei fondi europei in arrivo.

Il conteggio delle bici in transito è previsto su 6 stazioni, 2 lungo via Pepe e 4 lungo il quadrilatero, nell'arco di 14 ore (dalle ore 7,00 alle ore 21,00). Questo consentirà di valutare anche i flussi di movimento nelle diverse ore della giornata, collegandoli anche alla mobilità complessiva.

I volantini verranno invece distribuiti ai ciclisti in transito ed avranno un qrcode per accedere al questionario online:

"Nell'ambito del progetto Pesos è stata realizzata la ciclostazione di Porta Nuova, all'interno della quale viene effettuato il servizio di punzonatura bici, ed è stato attuata la sperimentazione per l'utilizzo di biciclette a pedalata assistita per la mobilità casa-lavoro e casa-scuola, ancora in corso in collaborazione con venti partner tra aziende e istituzioni".