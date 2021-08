Anche Pescara nella guida nazionale degli hotel per disabili

Il Kiwanis Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio supporta e promuove il nuovissimo portale “The Eighth Day” che mette gratuitamente a disposizione di singoli e famiglie una selezionata guida alle strutture sul territorio nazionale attrezzate a ospitare persone con ogni forma di disabilità e i loro familiari. Una guida in 6 lingue per accogliere, nella nostra bella Italia, disabili da tutto il mondo in senso di uguaglianza e integrazione, la stessa uguaglianza di servizi e trattamenti che le strutture selezionate sono pronte a garantire a tutti i gentili ospiti senza vincolo alcuno relativo alla disabilità.

Il progetto, guidato dalla Società Cooperativa Meridiana con il presidente Armando Marcucci in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, è nato come vera e propria necessità a seguito del perpetuarsi negli anni di episodi discriminatori. Gli esempi sarebbero numerosi e le polemiche assolutamente inutili: a tale proposito, “The Eighth Day” propone hotel e strutture recettive che non solo “accettano” i diversamente abili ma li aspettano e si predispongono ad accoglierli.

Lo staff atto a catalogare le strutture ha ben note le esigenze di ogni forma di disabilità e valuta di persona le singole strutture con dettagliate valutazioni e recensioni. il Kiwanis Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio, da sempre vicino ai bambini e ai diversamente abili, promuove la diffusione e fruizione semplice e gratuita della guida “The Eighth Day”, disponibile on line, per garantire in Abruzzo e in tutta Italia piacevoli, spensierati e coccolati soggiorni e vacanze.