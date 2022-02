Gli alunni della primaria vanno a scuola con Annibale il serpente sostenibile, il gioco sulla mobilità

Si chiama "Annibale il serpente sostenibile" ed è il gioco sulla mobilità dedicato ai bambini della scuola primaria di Pescara.

Si tratta della versione italiana dell'europeo “Traffic Snake Game”, che ha visto la partecipazione di oltre 3 mila scuole in Europa.

Il progetto, strutturato nell'ambito del programma Pesos 2, si rivolge ai bambini delle scuole primarie, e quindi alle loro famiglie, coinvolgendoli in un'attività ludico ricreativa molto semplice e divertente utile a educarli ai temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale invitandoli a compiere scelte di spostamento innovative.

Il gioco dura due settimane, complessivamente dieci giornate scolastiche. Nei giorni scorsi ogni scuola ha definito il proprio obiettivo di riduzione degli spostamenti casa-scuola con mezzi non sostenibili e nello stesso tempo fotografa la situazione di partenza. Poi, giorno per giorno, chi si recherà a scuola a piedi, oppure in bicicletta, con i mezzi pubblici o sistemi di mobilità condivisa, attaccherà un adesivo sul tabellone di gioco, l'allegra sagoma del serpente Annibale. Quotidianamente sarà effettuata un’indagine per alzata di mano per monitorare i progressi nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato e ogni volta che una tappa intermedia sarà raggiunta i bambini riceveranno un premio.

«Un'iniziativa educativa per i ragazzi coinvolti, e anche per le loro famiglie», commenta l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, «che aiuta anche l'amministrazione ad elaborare strategie sul territorio prendendo spunto da dati concreti e raccolti in maniera diretta. Riuscire a modificare i comportamenti è un passaggio essenziale se vogliamo arrivare a una nuova mobilità cittadina, frutto di una crescita condivisa».