Parcheggio per disabili disegnato male: accade in via Italica [FOTO]

In via Italica una giovane disabile ha difficoltà a salire in macchina perché, nell'apposito posto auto riservato ai portatori di handicap, la segnaletica orizzontale è stata disegnata in maniera sbagliata.

Accade infatti che, parcheggiando la vettura, gli sportelli arrivino in corrispondenza del palo con la segnaletica verticale e dell'aiuola, dove tra l'altro non è stato mai ripiantumato un albero precedentemente tagliato.

Il risultato è che il padre della ragazza si vede costretto a posteggiare altrove per consentire alla propria figlia di scendere dal veicolo con facilità. Si chiede di conseguenza un intervento migliorativo al fine di risolvere tale problematica.