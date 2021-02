Nuovi semafori pedonali con telecamere installati sulla strada Lungofino a Città Sant'Angelo

Nuovi semafori pedonali in strada Lungofino in zona San Martino Bassa a Città Sant'Angelo.

I nuovi impianti semaforici sono stati installati e sono in funzione, come si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Oltre a consentire l’attraversamento pedonale in sicurezza, il semaforo è dotato di una telecamera per il rilevamento delle targhe.

"Così come richiesto dai residenti di quella zona", fanno sapere dall'amministrazione comunale, "viene ripristinata la segnaletica luminosa, utile al fine di poter regolare il flusso di traffico in un’area altamente frequentata".

