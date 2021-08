Dopo i monopattini arriva a Pescara anche il noleggio degli scooter elettrici

Novità importante in arrivo a Pescara a partire da domani 2 agosto. Sarà infatti attivo e a disposizione dei cittadini il servizio di noleggio di scooter elettrici offerto da MiMoto, grazie all'accordo raggiunto con l'amministrazione comunale.

L'area in cui sarà attivo in città è il centro cittadino per le corse e parcheggio, e le zone limitrofe come Montesilvano, Francavilla e San Giovanni Teatino, per il transito e la sosta momentanea. Sono 100 i mezzi elettrici che saranno messi a disposizione, prenotabili grazie all'app MiMoto.

La presentazione avverrà in largo Chiola, davanti all'ingresso principale del Comune, alle 12 di domani 2 agosto alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Albore Mascia e dei dirigenti di MiMoto società del gruppo Helbiz che a Pescara offre già il servizio di noleggio dei monopattini.