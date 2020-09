Una vita per la bicicletta: Nino Iervese compie 80 anni. Ieri, 3 settembre, lo storico titolare del negozio di vendita, riparazione e assistenza cicli e motocicli in via Italica ha raggiunto l'importante traguardo anagrafico. Una carriera professionale iniziata a soli 14 anni: nel 1928, infatti, il padre Luigi aprì l’officina di riparazione bici in piazza Unione. Fu allora che Nino cominciò a lavorare.

"Sono stato fortunato, incontrando due persone che non esito a definire benefattori - racconta - Sono il signor Bombi, titolare della Cicli Cinzia, e il signor Cimatti, dei ciclomotori, che hanno creduto in me concedendomi i loro articoli in conto vendita, cosa che mi ha permesso di fare il salto, avere bici e motocicli di prima qualità".

Ebbe modo anche di conoscere il grande ciclista Gino Bartali: “Un onore e un piacere ricevere la sua visita, quando passava in Abruzzo per andare a Fossacesia a trovare i parenti del compianto Alessandro Fantini”. Negli anni ’70, poi, Nino Iervese è stato promotore dell’unico evento in Abruzzo dedicato al ciclismo femminile: il Memorial Ierves. E oggi, a 80 anni, non ha assolutamente voglia di fermarsi. Tanti auguri!