Monopattini e maleducazione, un lettore: "Multare chi li abbandona sul marciapiede" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per lamentare la presenza di monopattini elettrici "selvaggi" che, dopo i primi caldi, stanno facendo di nuovo capolino in città: "Con l’innalzamento delle temperature e l’arrivo della primavera - scrive - tornano massicciamente a circolare i monopattini a noleggio e tornano massicciamente la maleducazione, l’infinità e il menefreghismo… Come se non bastassero marciapiedi stretti e pieni di buche ed alterazioni della pavimentazione, ci si mettono anche i monopattini “abbandonati” dagli utenti del servizio, persino sui percorsi dei non vedenti".

E non finisce qui, perché il cittadino segnala che è cosa frequente anche "trovarli a sfrecciare sui marciapiedi o contromano in mezzo alla strada, con due e a volte anche tre persone sopra. Io, poi, sono disabile con problemi di deambulazione, e già faccio fatica a muovermi in una città come Pescara, trascurata e assolutamente poco recettiva verso le disabilità. Basti pensare che le poche panchine che c'erano, tranne sulla riviera e lungo corso Umberto, sono state tutte rimosse, piazze e larghi inclusi, ad eccezione di piazza Salotto! Ma i vigili urbani non possono multare chi abbandona il monopattino in posti improbabili? Così non va bene… come sempre, per pochi pagano tutti!".