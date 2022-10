Montesilvano sugli scudi per le piste ciclabili, il Comune riceve la bandiera gialla

La città di Montesilvano sugli scudi per le piste ciclabili, con il Comune che ha ricevuto la "bandiera gialla". Questa mattina la Fiab ha assegnato il riconoscimento durante una cerimonia che si è tenuta a Palazzo di Città. Giancarlo Odoardi, coordinatore dell'associazione per Abruzzo e Molise, insieme ai componenti emiliani della federazione italiana ambiente e bicicletta, Paolo Gandolfi e Gianfranco Fantini, ha affidato il vessillo all'assessore Lino Ruggero nell’ambito del tour sulla Bike to coast abruzzese.

La Fiab ha individuato una serie di comuni a cui attribuire la "bandiera gialla", stabilendo anche un punteggio da 1 a 5 sulla base di diversi parametri: Montesilvano ha conquistato il punteggio di 2 bike-smile. Nei prossimi anni l'amministrazione De Martinis, grazie ad alcuni finanziamenti ricevuti, amplierà sul territorio la rete delle ciclovie.

"Siamo molto soddisfatti - ha affermato l'assessore Ruggero - di aver ricevuto questo riconoscimento, che dimostra la nostra attenzione alla mobilità sostenibile. Con i fondi del Pnrr e con lo strumento del Biciplan, il piano approvato dalla giunta comunale, avremo la possibilità di realizzare altre piste ciclabili per rendere Montesilvano una città più sicura e più vivibile".