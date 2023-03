Camminare per vivere meglio, a Montesilvano torna "Città in movimento"

Camminare è il modo più semplice per prendersi cura di sé e vivere meglio. Questo è il messaggio che vuole lanciare l’iniziativa "Città in movimento", che per il sesto anno consecutivo punta a far muovere tutta Montesilvano. Il progetto prenderà il via martedì 21 marzo alle ore 16.30 da via Vestina e continuerà per tutta la primavera con due appuntamenti settimanali da un'ora.

La camminata sarà guidata da esperti di fitness che daranno consigli su come camminare correttamente e su come migliorare la propria forma fisica. Lungo il percorso ci saranno anche delle soste per fare esercizi di stretching e respirazione. L’obiettivo dell’iniziativa è incoraggiare i cittadini a praticare l’attività fisica come uno stile di vita sano e piacevole, oltre che favorire la socializzazione e la conoscenza del territorio.

Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità il 35,2% della popolazione non fa sport né attività fisica nel tempo libero, quota che aumenta con l’età: il 69,3% delle persone con 75 anni e più non svolge alcuna attività fisica. “Camminare è un’attività adatta a tutti, efficace per mantenersi in forma e prevenire molte malattie – dichiara Angela Del Papa, coordinatrice del progetto e presidente dell'associazione Zenit Club – Con questa iniziativa vogliamo invitare tutti a scoprire i benefici della camminata e condividere un momento di allegria e amicizia”.

Camminare, inoltre, aiuta a tenere sotto controllo il peso, migliora la postura e l'equilibrio, riducendo il rischio di cadute. Ha effetti positivi sulla circolazione del sangue e sull’attività del cuore, prevenendo le malattie cardiovascolari. In questi sei anni di attività, Città in movimento ha aiutato tantissime persone ad acquisire l'abitudine al movimento, facendo anche scoprire luoghi meno conosciuti di Montesilvano e promuovendo la socialità. Per maggiori informazioni su "Città in movimento" e partecipare al primo incontro illustrativo è possibile visitare www.zenityourclub.it o chiamare il 340/2288380.