Monopattino parcheggiato al centro della strada: benvenuti in via Riccitelli

Non è la prima volta e, a questo punto, temiamo che non sarà neanche l'ultima. Ci arriva, infatti, nuovamente segnalazione di un parcheggio "creativo" per uno dei tanti monopattini che sono noleggiabili ogni giorno in città. Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° novembre, il mezzo è stato scovato da un nostro lettore in via Riccitelli, abbandonato esattamente al centro della strada. Si tratta dell'ennesimo gesto di maleducazione messo in atto da chi utilizza mezzi ecologici.

Certo, dirà qualcuno, basta spostarlo, ma quel che resta è troppo spesso la mancanza di senso civico da parte di chi si mette alla guida di qualsiasi veicolo, monopattini inclusi. Tanto vale ribadire l'appello fatto dall'amministrazione quando gli stessi sono arrivati in città: utilizzarli e lasciarli con senso di responsabilità in un punto in cui non diano fastidio, così da evitare inutili disagi ad altri.