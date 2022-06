Monopattino abbandonato sulla pista ciclabile (e con rifiuti accanto)

Ha ragione questo lettore che, nel segnalarci l'ennesimo gesto di inciviltà che si verifica nella nostra città, sceglie anche un pizzico di ironia. Ecco, infatti, le sue parole:

"Transizione ecologica. Pescara, viale Riviera nord, ora".

La foto è stata scattata nella serata odierna e, come si vede, mostra un monopattino Helbiz che è stato abbandonato da chissà chi su una delle due corsie della pista ciclabile che costeggia il lungomare nord. Come se non bastasse, accanto al mezzo sono stati altresì buttati alcuni rifiuti alimentari, avanzati da un pasto verosimilmente consumato in un fast food (per terra, ad esempio, si riconoscono delle patatine fritte).

Il massimo della maleducazione, non c'è che dire, perché non solo è stato lasciato un monopattino in un punto dove lo stesso ingombra il passaggio delle biciclette, ma si è anche contribuito a inquinare quel posto con dell'immondizia che, invece, sarebbe bastato gettare in un vicino cestino della spazzatura. Semplicemente vergognoso, ma anche avvilente.