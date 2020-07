Helbiz sbarca a Pescara con 500 monopattini in sharing, noleggio attivo su un'area di 10 km

Helbiz sbarca a Pescara con 500 monopattini in sharing, il noleggio sarà attivo su un'area di 10 km. Il servizio free floating di micromobilità entrerà in funzione lunedì 27 luglio e sarà utilizzabile, anche con tariffa flat, scaricando un'app sul proprio cellulare per spostarsi rapidamente in città senza inquinare.

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci:

«È un passaggio importante per la nostra città. Da lunedì inizia un percorso nuovo, quello del cosiddetto free-floating, che mette al centro l'uso del monopattino elettrico di ultima generazione come metodo di trasporto leggero individuale nel cuore di Pescara e sul lungomare. Possiamo dunque dar vita a quel salto di qualità che può portare i pescaresi a rinunciare all'utilizzo dell'auto, abbassando di conseguenza i tassi d'inquinamento».

Per utilizzare il servizio bisogna scaricare l'applicazione mobile gratuita sul cellulare Android e Ios, poi si localizza il mezzo più vicino all'interno di una mappa georeferenziata, lo si sblocca mediante la scansione di un codice Qr situato sul manubrio e infine lo si utilizza nell'area di copertura fino al raggiungimento della meta. Il costo è di 1 euro per lo sblocco iniziale + 0,15 cent al minuto per la corsa.