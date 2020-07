Numeri da record per i monopattini in sharing di Helbiz: i dati snocciolati dall'assessore Albore Mascia

Grande successo fra i cittadini per il servizio di sharing per i monopattini offerto dalla Helbiz. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, che ha snocciolato i numeri relativi ai primi due giorni di attivazione: 3374 corse per una media di 1687 al giorno, 70,3 ogni ora calcolate nell'arco dell'intera giornata e nottata. 7236 i chilometri globalmente percorsi con una media di 2,14 chilometri per corsa. Il tragitto più lungo è stato di 7,2 chilometri, il più breve di soli 300 metri.

Percorsi complessivamente 12.814 chilometri, con 8 kg di Co2 risparmiati. I numeri, spiega l'assessore, sono ovviamente limitati per un primo giudizio complessivo, ma sicuramente i pescaresi hanno risposto bene, proponendo il monopattino come mezzo di trasporto da noleggiare per poi valutare un eventuale acquisto personale. Albore Mascia poi ha specificato che passati i primi giorni di sperimentazione scatteranno le sanzioni per chi si comporta in modo scorretto:

"I monopattini devono seguire le stesse regole che il codice della strada prevede per le biciclette con ulteriori limitazioni che riguardano la velocità (20 chilometri orari e 6 in area pedonale) e l'età per l'utilizzo (a bordo non possono salire ragazzi al di sotto dei 14 anni e per i minorenni è obbligatorio indossare il casco)."

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di incentivare la mobilità morbida, sostenibile e veloce all'insegna della sicurezza.

Luca Santambrogio country manager Helbiz ha aggiunto:

