Monopattini a noleggio, diminuisce l'utilizzo a Pescara: ma anche meno vandalismo e più attenzione alle regole

Utilizzo meno intenso ma anche un minor numero di atti di vandalismo e maggiore attenzione alle regole.

Questo, in estrema sintesi, il bilancio di 4 mesi di utilizzo dei monopattini a noleggio a Pescara che traccia l'assessorato alla Mobilità di cui si occupa Luigi Albore Mascia.

La micromobilità proposta dalla società Helbiz, dopo il boom della scorsa estate adesso va assestandosi ma finora ha consentito di risparmiare 10 mila pieni di benzina.

«Come ci attendevamo è finito l'effetto-curiosità», dice Mascia, «che indubbiamente ha pesato molto anche sulla possibilità che questa novità ha avuto di affermarsi. Da luglio, dal giorno in cui i 500 mezzi sono arrivati a Pescara abbiamo voluto ribadire un concetto fondamentale: i monopattini elettrici non sono giocattoli. Possono diventare funzionali allo svago, ma sono stati scelti qui, come in molte città italiane, per incentivare la mobilità leggera gli spostamenti brevi e veloci in una città che, per le sue caratteristiche, può essere percorsa anche senza dover ricorrere per forza all'auto».

Tra ottobre e novembre il totale dei viaggi effettuati è più che dimezzato e passa da 59.850 a 23.874. Anche la distanza globale percorsa scende di conseguenza e passa da 124.704 km a 49.213 km. Un crollo rispetto ai 190.480 km di settembre, quando il caldo e anche la possibilità di uscire di sera hanno reso il monopattino un mezzo sicuramente più efficace. Anche la didattica a distanza ha condizionato il dato relativo al mese di novembre, visto che molti studenti, anche provenienti da fuori città, hanno spesso scelto il monopattino per coprire la distanza tra fermata del mezzo pubblico e scuola o casa-scuola.

Dall'assessorato segnalano come ci sia un nucleo di circa mille persone che continua a spostarsi utilizzando in maniera costante i sistemi di micromobilità: percorsi brevi, in media circa due chilometri. Resta rilevante il conteggio di inquinamento risparmiato 87.152 kg di Co2 in meno che, con l'accensione dei riscaldamenti che pesa sulla qualità dell'aria, rimane sempre una buona forma di aiuto. Complessivamente da luglio a oggi è stato risparmiato 1 milione di kg di Co2, equivalente a 10mila pieni di vetture a combustibile fossile con serbatoi di normale capienza (50 litri).

«L'incremento delle piste ciclabili sul quale continuiamo a lavorare e la connessione tra i percorsi già esistenti lasciano pensare che, con il ritorno della bella stagione, Pescara sarà una città ben assestata sul piano della mobilità sostenibile», aggiunge Mascia, «sulla quale stiamo puntando in maniera decisa: il prossimo impulso sarà quello che intendiamo dare al bike sharing, altro sistema di condivisione che consentirà di spostarsi in città in maniera leggera e rapida. Abbiamo sostenuto anche attività come il Pedibus, nell'ambito di un sistema di formazione che parte dal basso e che vuole, già a livello educativo, disincentivare il più possibile, l'utilizzo del mezzo privato».

DATI UTILIZZO DEI MONOPATTINI

AGOSTO

TOTALE VIAGGI ---------------------------- 138.256

DISTANZA PERCORSA KM---------------- 282.140,17

DISTANZA MEDIA KM----------------------2,05

DURATA TOTALE ORE---------------------30.642,23

DURATA MEDIA MINUTI------------------13,35

CO2 RISPARMIATA KG---------------------499.644,11

UTENTI ILLIMITATI ATTIVI---------------581

VIAGGI ILLIMITATI--------------------------2.253

SETTEMBRE

TOTALE VIAGGI------------------------------91.682

DISTANZA PERCORSA KM----------------190.480,30

DISTANZA MEDIA KM ---------------------206

DURATA TOTALE ORE---------------------21.222

DURATA MEDIA MINUTI------------------13.88

CO2 RISPARMIATA KG---------------------337.322,96

UTENTI ILLIMITATI ATTIVI--------------15.843

VIAGGI ILLIMITATI-------------------------56.047

OTTOBRE

TOTALE VIAGGI------------------------------59.850

DISTANZA PERCORSA KM----------------124.704,01

DISTANZA MEDIA KM----------------------2,09

DURATA TOTALE ORE---------------------14.082

DURATA MEDIA MINUTI------------------14,11

CO2 RISPARMIATA KG---------------------220.839,24

UTENTI ILLIMITATI ATTIVI--------------12.668

VIAGGI ILLIMITATI-------------------------41.620

NOVEMBRE

TOTALE VIAGGI------------------------------23.874

DISTANZA PERCORSA KM ---------------49.213,31

DISTANZA MEDIA KM---------------------1,99

DURATA TOTALE ORE---------------------5395,19

DURATA MEDIA MINUTI------------------13,24

CO2 RISPARMIATA KG---------------------87.152,21

UTENTI ILLIMITATI ATTIVI--------------967

VIAGGI ILLIMITATI-------------------------2.654