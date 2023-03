Andare sui monopattini in sicurezza, a lezione con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato

Si è svolta ieri mattina (16 marzo), nell'aula magna dell'istituto tecnico Tito Acerbo, una conferenza dell'Anps - Associazione Nazionale Polizia di Stato sulla sicurezza a bordo di monopattini e velocipedi in generale. Referente del progetto è la professoressa Rossella Pucci. Dopo i saluti di rito, portati dalla questura di Pescara, gli studenti hanno assistito a vari interventi, a cura del presidente Roberto Cutracci e di Mario Di Palma e Salvatore Colangelo, tutti ex appartenenti al corpo, con una formazione professionale conquistata in 40 anni di esperienza sul campo.

Il convegno, che mirava a far acquisire piena consapevolezza del valore della vita e dell'incolumità personale e pubblica, ha suscitato la curiosità degli studenti delle classi prime e seconde, che hanno potuto apprezzare, anche grazie alla proiezione di alcuni filmati di grande impatto emotivo, il focus sul concetto chiave di "viabilità sostenibile". Un dato d'effetto su cui riflettere: a fronte di 35mila monopattini circolanti sul territorio italiano, nel solo 2021 si sono verificati 2.100 incidenti.