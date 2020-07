Foschi: “Un esercito di 500 monopattini si riverserà su Pescara dal 27 luglio”

Foschi annuncia: “Un esercito di 500 monopattini elettrici si riverserà su Pescara dal 27 luglio”. Ed è per questo che il leghista, presidente della commissione mobilità, chiede alla polizia municipale "la predisposizione di controlli specifici perché è forte la preoccupazione che l’entusiasmo iniziale possa determinare problematiche di sicurezza ai danni dei fruitori dei monopattini, oltre che degli altri cittadini".

Foschi, nel corso della seduta odierna, ha ascoltato dal dirigente del settore lavori pubblici, Giuliano Rossi, tutti i dettagli dell’operazione "Pesos – Pescara Sostenibile", che sta già prevedendo anche la distribuzione di 140 bici a dipendenti pubblici e operatori di aziende private che hanno aderito.

"Un’iniziativa strategica nell’ambito della mobilità sostenibile - ha affermato Foschi - ma che va necessariamente accompagnata da una serrata campagna di informazione circa le regole inerenti l’utilizzo degli stessi monopattini, i quali potranno per ora transitare da Pescara nord a Porta Nuova esclusivamente nella zona a ridosso del mare. Zero traffico dunque nelle strade interne, zero nelle isole pedonali, zero nelle Zone a traffico limitato".