I monopattini elettrici di Pescara finiscono in un'audizione parlamentare. Ieri, infatti, la Commissione Trasporti di Montecitorio ha svolto in videoconferenza le audizioni dei rappresentanti di alcuni Comuni italiani, tra cui Pescara, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Sono stati ascoltati anche i delegati dei Comuni di Bergamo, Genova, Milano e Torino.

La diffusione dei monopattini in Italia (e nella nostra città) è un fenomeno crescente che ha avuto il suo boom nell'estate 2020 e che promette un importante consolidamento anche per questa nuova stagione. A Pescara, in particolare, i monopattini Helbiz sono stati, e continuano a essere, un autentico successo. Ecco perché si rende importante una legge che disciplini al meglio la circolazione di questi mezzi.