Monopattini a noleggio, servizio al via a Città Sant'Angelo: costo servizio e come fare

Attivo anche a Città Sant'Angelo il servizio di noleggio dei monopattini elettrici a partire da oggi, giovedì 28 ottobre.

«Un servizio in più per la cittadinanza per spostamenti brevi», scrive il sindaco Matteo Perazzetti, «un ringraziamento alla società “Figorent” per aver portato questa opportunità a Città Sant’Angelo. Ringrazio anche l’Assessore Simona Rapagnetta, per aver fortemente voluto questa soluzione per i cittadini angolani».

Il primo cittadino annuncia anche che dal mese di gennaio del 2022, invece, «metteremo a disposizione della cittadinanza il noleggio di biciclette con pedalata assistita che consentirà di potersi spostare su tutto il territorio. La forza di questo noleggio sta nel fatto di dover riposizionare il monopattino nelle stazioni stabilite, senza che vengano lasciati in giro per il territorio».

Per il servizio dei monopattini elettrici a noleggio, l’app da scaricare si chiama “Figorent” e ha diverse soluzioni per il noleggio: 1 euro sblocco e 0,15 euro al minuto; abbonamento studenti a 49 euro mensili; abbonamento casa-lavoro 360 euro annuale. Inserendo il codice promo Csagreen, saranno caricati 4 euro omaggio da utilizzare per il noleggio.

Le stazioni dove poter noleggiare i monopattini sono: giardino comunale, piazza Marina di Città Sant’Angelo, fonte umano, via Cilli, viale Matrino, via Torre Costiera, Madonna della Pace (nei prossimi giorni), Città Sant’Angelo Village Outlet e Centro Commerciale Pescara Nord (nei prossimi giorni).