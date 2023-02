Terminati i lavori della pista ciclabile sul ponte della libertà [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci fa sapere che sono terminati i lavori della pista ciclabile sul ponte della libertà e, contestualmente, è stata realizzata la segnaletica nella rotatoria di via del Circuito. Anche in viale Regina Margherita il cantiere è in dirittura d'arrivo, perché gli operai hanno messo il massetto drenante nell’ultimo tratto di pista ciclabile, che è lungo 95 metri. Ecco che cosa scrive il primo cittadino sui social:

"A Pescara siamo sempre più attenti alla mobilità sostenibile. Aumentiamo le strade con mobilità ciclabile sicura e migliorano le condizioni delle piste già esistenti, perché Pescara guarda al futuro per diventare ancora più grande e moderna".