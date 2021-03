Volgono al termine i lavori per l'installazione dei due ecomobility point [FOTO]

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Mascia: "La mobilità a Pescara continua a guardare al futuro", ha dichiarato. Una struttura sorgerà in piazza Orazio, l'altra in via Ovidio di fronte alla stazione di Porta Nuova