Viale della Pineta, riprendono gli interventi di completamento della pista ciclabile [FOTO]

In viale della Pineta sono ripresi gli interventi di completamento della pista ciclabile che collega via Gabriele d'Annunzio, viale Pindaro e viale Luisa d'Annunzio. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia, che ha parlato di "un altro tassello per rendere la mobilità di Pescara sempre più dolce e sempre più sostenibile".

Il cantiere era stato interrotto sia per un parziale adeguamento del progetto sia a causa del lockdown in primavera. La variante è stata realizzata per permettere di salvaguardare le esigenze dei commercianti della zona, evitando la cancellazione dei posti macchina.

È stata creata una zona 30 per far passare un parte del tracciato in sede promiscua. La spesa per l'adeguamento è inferiore ai 60mila euro, e i fondi sono stati reperiti nel bando delle periferie erogato dal mef ed alcuni risparmi effettuati in fase d'asta. I lavori dureranno almeno un mese.