Helbiz lancia anche a Pescara il laboratorio di educazione stradale per i monopattini

L'azienda che offre anche in città il servizio di noleggio dei monopattini e scooter elettrici entrerà in alcune scuole superiori del Pescarese per formare i giovani sul tema dell'educazione stradale

Anche a Pescara Helbiz, società che offre il servizio di noleggio monopattini e scooter elettrici, entrerà nelle scuole superiori per l'educazione stradale dei giovani. Il progetto Helbiz Lab 2040 è ufficialmente partito e vedrà l'azienda attivarsi in diverse città italiane in collaborazione con gli istituti superiori per educare i ragazzi al corretto uso dei monopattini rispettando il codice della strada per questa nuovo mezzo di trasporto che rappresenta una delle realtà più innovative per il futuro.

Helbiz Lab 2040 coinvolgerà gli studenti di diversi istituti superiori e comprenderà momenti teorici e, ove possibile, anche test drive in totale sicurezza. Il programma è iniziato oggi, 21 settembre, con il primo incontro ufficiale partendo dalle periferie in un istituto superiore di Ostia. Helbiz LAB 2040 proseguirà le attività il 23 settembre sempre a Roma, poi il 24 a Pescara e il 26 a Milano. Il responsabile delle relazioni istituzionali di Helbiz Matteo Tanzilli:

“Con questa attività andremo a parlare direttamente con gli studenti nelle scuole italiane, ovvero le nuove generazioni con le quali possiamo disegnare il futuro delle nostre città. Helbiz crede nella formazione degli utenti come primo passo necessario per rendere le strade più sicure. Dopo l’iniziativa ‘Principiante’, anche questa attività fa parte di un programma più ampio rivolto ai cittadini, per evidenziare l’importanza di un uso corretto e attento dei nuovi servizi e un ripensamento degli spazi urbani”.