Pubblicate dalla Regione le graduatorie per i contributi all'acquisto di biciclette e altri mezzi sostenibili

Pubblicate le graduatorie stilate dalla Regione Abruzzo per assegnare i contributi destinati all'acquisto di biciclette e altri mezzi di mobilità sostenibile. Si tratta del 50% del costo sostenuto per un solo mezzo a nucleo familiare, per un massimo valore di 300 euro.

L'atto di approvazione degli elenchi con i relativi allegati riportanti le istanze ammissibili e non ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'avviso è riportato nella sezione graduatorie della pagina dedicata. L'obiettivo è incentivare la cittadinanza all'uso di mezzi alternativi a quelli con emissione di sostanze inquinanti per migliorare la mobilità soprattutto nei centri urbani.

Il link del bando e della graduatoria: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-lacquisto-di-biciclette-biciclette-pedalata-assistita-o-altri-mezzi-di-mobilit%C3%A0