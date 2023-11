Ferrante (Cgil): "La giornata dei diritti delle persone con disabilità va celebrata ogni giorno"

Domenica 3 dicembre sarà celebrata la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’Onu per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale.

Una ricorrenza molto sentita dalla Cgil Pescara, che ha istituito lo scorso 4 luglio l’ufficio regionale delle politiche per la disabilità (con due sedi: una nel capoluogo adriatico e un'altra a Montesilvano). Una data che coincide con i primi sei mesi di attività e che, nei fatti, conferma che questa giornata viene onorata quotidianamente combattendo le discriminazioni e per tutelare i diritti di tutte le persone con disabilità.

“Le persone con disabilità sono costantemente discriminate e incontrano problemi e difficoltà in tutti gli aspetti della quotidianità: scuola, mobilità, lavoro, assistenza, salute, accessibilità, trasporti, sanità, tempo libero, cultura, sport, turismo e non solo – dice il disability manager Cgil Pescara, Claudio Ferrante – per questo abbiamo deciso che il 3 dicembre venga celebrato ogni giorno dell’anno proprio per sancire il principio che la tutela dei diritti delle persone con disabilità non debba valere per un solo giorno all’anno, ma per sempre”.

E il segretario generale della Cgil Pescara, Luca Ondifero, aggiunge: “La Cgil di Pescara ha fortemente voluto l’istituzione dell’ufficio delle politiche per le disabilità per rappresentare al meglio la condizione di chi vive la disabilità e per spronare amministrazioni pubbliche e private, istituzioni, la politica, le coscienze, all’inclusione e ad una programmazione che rimuova gli ostacoli che rendono la disabilità una condizione ancor più pesante di quanto già sia”.

Dal 4 luglio l’ufficio politiche per la disabilità della Cgil ha incontrato 160 persone con disabilità occupandosi principalmente dei diritti che riguardano: barriere architettoniche, diritto alla mobilità, agevolazioni fiscali, collocamento mirato, agevolazioni 104/92 e invalidità civile, inclusione scolastica, assistenza domiciliare, diritto alla casa, ausili per incontinenza, carrozzine etc.

Proprio in questi giorni la Cgil ha ottenuto un importante risultato, facendo finanziare la legge che consente l’autodeterminazione delle persone con disabilità facendo finanziare la legge con 4.486.723 euro rispetto ai 600mila euro inizialmente previsti.