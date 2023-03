Un flash mob della Fiab con i bambini dell'istituto comprensivo 3 per chiedere più sicurezza stradale attorno alle scuole

La Fiab Pescara, assieme all'istituto comprensivo 3, ha tenuto ieri 20 marzo un flash mob colorato e allegro con gli alunni che utilizzano il Pedibus, il servizio di arrivo e uscita dalle scuole a piedi in gruppo in occasione dell'inizio della settimana nazionale Fiab del “Tutti a scuola a piedi o in bici”:

L'obiettivo del flash mob, era quello di attirare l'attenzione dell'amministrazione comunale e dei cittadini in merito alla sicurezza stradale e all'inquinamento attorno alle scuole:

"Troppo traffico e rischio di incidenti, È necessario un cambiamento forte e deciso. Molte famiglie, con senso di responsabilità, hanno colto l’opportunità del Pedibus sottoscrivendo tutti i vantaggi che offre: oltre alla mitigazione dell’inquinamento e del traffico automobilistico permettono ai propri figli di arrivare a scuola con un benessere maggiore dopo una breve ma salutare camminata. Confidiamo in altri genitori che possano scegliere di favorire la salute ed il benessere dei propri figli."

La Fiab rinnova le richieste all'amministrazione comunale riguardanti la realizzazione di zone scolastiche definitive o temporanee come previsto dal Codice della strada, sanzioni perentorie agli automobilisti che parcheggiano in modo selvaggio attorno alle scuole. Agli istituti scolastici invece si chiede di favorire le iniziative per un progressivo ma determinato abbandono dell’automobile da parte del personale scolastico anche attraverso azioni di Mobility management, ed alleggerire le dotazioni scolastiche che gli alunni devono faticosamente portare a scuola per lo svolgimento delle lezioni:

"Da parte nostra possiamo contare sui numerosi alunni che partecipano con entusiasmo e consapevolezza al cambiamento di stile di vita e a comminare multe morali agli automobilisti indisciplinati che intasano le strade nei pressi delle scuole."